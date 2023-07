14-Juillet : dans plusieurs villes de France, des mesures prises après les violences urbaines liées à la mort de Nahel

En prévision des feux d'artifice prévus les 13 et 14 juillet, plusieurs villes du pays ont décidé d'adapter leurs dispositifs pour éviter tout débordement, près de deux semaines après les émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Nahel.

14 juillet : comment les autorités tentent de contrôler la vente et l'utilisation des mortiers d'artifice

Dans la métropole de Dijon, le réseau de transports en commun Divia annonce qu'"en concertation avec les services préfectoraux et Dijon métropole", la fin de service des bus et tramways se fera au plus tard à 22 heures, pour les deux soirées de jeudi 13 et 14 juillet, rapporte France Bleu Bourgogne, qui précise que 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque soir. Trois arrêtés ont été pris pour interdire l'achat et le transport de feux d'artifice (sauf pour les professionnels). À noter également, l'interdiction du transport et de la consommation d'alcool sur la voie publique ainsi que l'interdiction du transport d'armes par destination.

En Île-de-France, pas de tramways ni de bus après 22h

En Indre-et-Loire, à Tours notamment, les transports en commun ne circuleront plus après 22 heures, jeudi et vendredi, rapporte France Bleu Touraine ce mercredi. C'est une des mesures annoncées dans l'espoir d'éviter de nouvelles violences urbaines comme celles qui ont eu lieu après la mort de Nahel.

En Île-de-France, la circulation des tramways et des bus sera interrompue à partir de 22 heures dans "toutes les grandes zones urbaines". En revanche, métro et RER continueront à circuler jusqu'à notamment à Paris, rapporte France Bleu Paris.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté pour autoriser la police à surveiller la Fête nationale du 14 juillet à Nancy avec un drone. Il filmera le site de la piscine thermale de 19h30 à 22h30, rapporte France Bleu Sud Lorraine.

A Nice, le feu d'artifice sera tiré ce jeudi 13 juillet, car le 14-Juillet est réservé à une journée d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice de 2016. Des restrictions de circulation sont à prévoir à Nice, rapporte France Bleu Azur, notamment autour de la Promenade des Anglais.

Dans toutes les communes des Alpes-Maritimes jusqu'au 17 juillet, il est interdit de transporter des armes "de catégorie B, C et D". La "vente, le transport et l'utilisation des produits combustibles ou d'acide chlorhydrique" sont interdits.