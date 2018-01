Finistère : les boulettes jaunes de Penmarc'h et du Guilvinec étaient de l'huile végétale

"Ces boulettes ne présentent pas de risque sanitaire, et sont par ailleurs biodégradables", expliquent les autorités, après la découverte de dépôts sur des plages de ces deux communes.

Le mystère est enfin résolu. Les étranges boulettes jaunes observées sur des plages de Penmarc'h et du Guilvinec étaient composées d'huile végétale, précise la préfecture du Finistère, vendredi 26 janvier. "Elles ne présentent donc pas de risque sanitaire, et sont par ailleurs biodégradables", explique le communiqué. Des prélèvements ont été réalisés sur place avant d'être analysés au Cedre (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux) pour analyses.

Des boulettes jaunes ont été découvertes sur la plage du Ster à Penmarc'h (Finistère), mercredi 24 janvier 2018. (PREFECTURE DU FINISTERE)

Ces analyses confirment la première hypothèse de son directeur, Stéphane Doll. Contacté par franceinfo, la veille, ce dernier évoquait déjà la piste de "boulettes d'huile végétale ou de paraffine". Le dépôt était constaté sur environ un kilomètre au niveau de la laisse de mer. La mairie de Penmarc'h a évoqué un dépôt "étendu", tout en précisant que ces boulettes étaient peu concentrées sur la plage.