DIRECT. Festival de Cannes : les habitués seront là (mais pas tous)

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou Juliette Binoche fouleront-ils le tapis rouge ? Les organisateurs du 72e Festival de Cannes dévoilent, jeudi 18 avril, la liste des films et des stars qui auront rendez-vous sur la Croisette du 14 au 25 mai. Découvrez l'annonce de la sélection à partir de 11 heures dans ce direct.

Une vingtaine de films au total, venant du monde entier, seront en compétition pour la Palme d'or, que devra attribuer un jury présidé par le cinéaste mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu. Ils figureront aux côtés de films projetés hors compétition, en séances spéciales ou dans la section parallèle Un certain regard.

Avec ou sans Tarantino ? C'est l'une des grandes interrogations, alors que le réalisateur américain est espéré pour Once Upon A Time In Hollywood, avec les stars Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Ce film, l'un des plus attendus de 2019, revisite le Los Angeles de 1969 à travers l'histoire d'une star de télévision et de sa doublure.

D'autres stars internationales évoquées. L'Espagnol Pedro Almodovar pourrait faire son retour avec Douleur et gloire, tout comme le Québecois Xavier Dolan (Matthias et Maxime) et Terrence Malick (Une vie cachée). Le Britannique Ken Loach, les frères belges Dardenne et le Japonais Hirokazu Kore-Eda sont également pressentis.

Qui chez les Français ? Arnaud Desplechin serait sur les rangs avec Roubaix, une lumière, tout comme Guillaume Nicloux pour C'est extra. Des réalisatrices comme Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu), Justine Triet (Sibyl), Rebecca Zlotowski (Une fille facile) ou encore Lucie Borleteau (Chanson douce) sont aussi attendues.

Jim Jarmusch pour l'ouverture. Un film de la compétition est d'ores et déjà connu : celui qui fera l'ouverture, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton et une horde de zombies emmenés par Iggy Pop et Tom Waits.