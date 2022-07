Festival Off Avignon 2022 : les coups de cœur de la rédaction de franceinfo

Le monde paysan, le ré-enchantement de nos vies, la figure du père, la spirale du mensonge, les clichés sexistes dynamités, et une Merkel intime... Les journalistes de franceinfo vous proposent une sélection de spectacles repérés dans le Off d'Avignon.

Guten Tag, Madame Merkel

Anna Fournier dans "Guten Tag, Madame Merkel" (Anne Charbonnier)

L'histoire : Anna Fournier consacre un seul-en-scène formidable à la Chancelière allemande, femme austère à priori, à la carrière politique fulgurante. Entourée de tout ce qui compte en politique, on la suit de la chute du mur de Berlin jusqu’à son départ de la Chancellerie, découvrant une femme pragmatique, pince sans rire, à l’intelligence politique redoutable.



Pourquoi on a aimé : Une chaise, une veste rouge fluide à col Mao, nous voilà dans l’intimité de Merkel, dans l’antichambre du pouvoir, le plus souvent en discussion avec sa directrice de la communication ou de son chef de cabinet, mais aussi chez elle, avec son mari. Une femme dans un monde d’hommes qui fait preuve constamment de sang-froid, de pondération, de pragmatisme et de ténacité. Anne Fournier est absolument parfaite, jouant, avec un humour ravageur, Merkel et tous les dirigeants qu'elle a cotoyés : de Poutine, qui connaissait sa peur panique des chien, à Macron, en passant par Chirac, Sarkozy, Hollande…

On rit de son franc-parler, de son pragmatisme, de son regard sur la politique française : "La France n’est pas prête d’élire une femme. Même quand elle s’appelle Royal, ils ne votent pas pour elle". C’est savoureux, documenté. On se prend d’affection pour cette Allemande de l’Est, fille de pasteur, scientifique tombée en politique par hasard. "Elle n’aime ni l’argent, ni le sexe, autant dire que dans le paysage politique français, c’est un ovni !". "Maintenant que je suis partie, il manque un adulte dans la pièce", constate la Chancelière en quittant le pouvoir. Comment faire rire pendant une 1 heure 20 en brossant le portrait d’une femme, à priori sans charisme, qui a dominé la politique européenne pendant 16 ans ? Anna Fournier l'a fait !



"Guten Tag, Madame Merkel"de et avec Anna Fournier. Théâtre du Train bleu, Avignon 40 rue Paul Saïn. 16h25 (1h20) Du 8 au 27 juillet 2022, relâche les 14 et 21, à 16h25 (1h20)

Changer l’eau des fleurs

"Changer l'eau des fleurs", mis en scène par Salomé Lelouch, Mikael Chirinian. (FABIENNE RAPPENEAU)

L’histoire : Violette Toussaint est garde-cimetière à Brancion-en-Châlon, village de Bourgogne. Elle est souriante, pétillante, et aimée de tous les habitants qui n’hésitent jamais à venir boire un petit verre de porto chez elle, après avoir fleuri la tombe de leur défunt. Un matin, Julien, un policier marseillais, pénètre dans son cimetière pour y déposer les cendres de sa mère sur la pierre tombale d’un homme qui lui est inconnu. Une rencontre qui marquera la vie de la jeune femme et ébranlera son quotidien routinier.



Pourquoi on a aimé : pour la prouesse d’avoir réussi à condenser un roman de plus de 600 pages en 1h15 de spectacle sans perdre ni la cohérence ni l’émotion de cette riche histoire. Caroline Rochefort, lauréate du Molière de la révélation féminine en 2022, rend son personnage de Violette Toussaint extrêmement attachante, avec son petit accent du sud, sa pudeur et toute sa délicatesse. La scénographie, minimaliste et fleurie, suffit à nous faire voyager au cœur du cimetière coloré de Brancion-en-Châlon. Loin d’être sordide, cette pièce nous fait rire, nous émeut et invite à la réflexion. Le tout rythmé par les chansons de Charles Trenet, guillerettes et entraînantes, dont on ne se lasse pas.



Changer l’eau des fleurs de MATRIOSHKA Productions, mis en scène par Salomé Lelouch, Mikaël Chirinian, au théâtre du chêne noir (8bis rue Sainte-Catherine). Du 7 au 30 juillet, à 15h15. Relâche les 11, 18 et 25 juillet.

L’invention de nos vie

Valentin de Carbonnières, Mathieu Alexandre, Yannis Baraban, Nassima Benchicou, Brigiette Guedj, Kevin Rouxel, Elisabeth Ventura dans "L'invention de nos vies" (Fabienne Rappeneau)

L'histoire : Adapté du roman éponyme de Karine Tuil, c’est l’histoire de Sam Tahar, avocat dans un prestigieux cabinet new-yorkais, marié à Ruth Berg, la fille de l’une des plus grandes fortunes du pays. Mais cette réussite repose sur une imposture. Sam s’appelait Samuel, il a emprunté les origines juives de son meilleur ami, écrivain raté. Le voici qui, troublé par son passé, cherche la femme qu’il aimait alors, la belle Nina. Mais on ne sort pas indemne d’un mensonge.



Pourquoi on a aimé : La talentueuse Johanna Boyé, dont on avait beaucoup apprécie Les filles aux mains jaunes et Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty, adapte tambour battant, avec la complicité de Leslie Menahem, le roman de Karine Tuil. Une pièce haletante, construite comme un thriller, sur le mensonge, l’identité, la réussite, l’image de soi. On est embarqué dès la première scène, une fête familiale, dans cette intrigue vertigineuse émaillée de rebondissements. Les scènes s’enchaînent à vive allure dans un élégant et sobre décor composé d’une arche et d’un rideau de fils argentés, figurant tour à tour les strates sociales, la vanité des apparences, l’enfermement. En un battement de cils, on voyage de New York à la banlieue parisienne, d’un loft luxueux au cabinet d’avocat, en passant par un appartement décrépi des cités. Valentin de Carbonnières en Sam à tout le panache, l’arrogance, le charme et l’ambiguïté nécessaires. Les autres comédiens, excellents, interprètent avec un battage remarquable, plusieurs personnages. Un spectacle palpitant servi par une troupe merveilleusement dirigée.



"L’invention de nos vies" d’après Karin Tuil Mise en scène Johanna Boyé. Théâtre Actuel, 80 rue Guillaume Puy, Avignon. Jusqu’au 27 juillet, relâche les 11, 18 et 25 juillet, à 17H30.

La Mâtrue - Adieu à la ferme

L’histoire : C’est un choc. Le travail de toute une vie, de plusieurs vies, qui s’achève. Coline Bardin a 30 ans quand ses parents lui annonce que la ferme familiale va être vendue. Aucun des enfants, les "mâtrus" en patois dauphinois, n’a l’intention de reprendre l’exploitation. A l'occasion de ce nouveau départ, la comédienne et metteuse en scène convoque ses souvenirs et les personnages qui ont peuplé son enfance.

Pourquoi on a aimé : Dans un dispostif ultra-minimaliste, Coline Bardin nous emmène dans les murs qui l’ont vu grandir. Il lui suffit d'une lampe frontale, dans le noir, pour nous transporter au beau milieu de la nuit à la recherche d'une vache qui s'est fait la malle. Une fois le jour et l'animal revenus, c'est vêtue d’une cotte de travail et de bottes en caoutchouc, avec pour seuls accessoires une glacière, quelques cigarettes et un "botte-cul" - ce petit tabouret à un pied que l’on s’attache à la taille pour traire les vaches - que la jeune femme évoque son enfance à la ferme en compagnie de ceux qui ont le cuir épais à force de travailler la terre et le bétail. Un portrait sensible et plein de tendresse du monde paysan. Où l'on se réjouit des grandes tablées et des morceaux de tomme offerts comme des sucreries.

"La Mâtrue – Adieu à la ferme", de Coline Bardin, au théâtre du Train bleu (40 rue Paul Saïn à Avignon). Du 8 au 24 juillet, les jours pairs à 16h15.

"Renversante" (jeune public)

"Renversante" de et avec Léna Bréban, avec Antoine Prud'homme de la Boussinière (Espace des Arts)

L’histoire : L'actrice et metteure en scène Léna Bréban (4 Molière en 2022 pour Comme il vous plaira de Shakespeare) adapte le livre éponyme de Florence Hinckel. Deux jumeaux, un garçon et une fille, s’interrogent sur le monde où ils vivent, où les genres sont renversés.



Pourquoi on a aimé : Ici, les femmes dominent, impensable qu’un homme devienne par exemple "présidente de la république". Les noms des rues portent des noms de femmes célèbres, les publicitaires utilisent l’homme comme objet de désir pour vendre une voiture, des hommes qui bien sûr s’occupent des enfants. Harcèlement de rue, résultats scolaire, vocations… Sur scène, avec quelques objets et beaucoup de punch, les deux comédiens, Léna Bréban elle-même et Antoine Prud'homme de la Boussinière, démontent avec espièglerie beaucoup d’idées reçues et de clichés sexistes. Sous une forme théâtrale de 30 minutes, pas plus, toujours suivie d’un débat de la même durée, où chacun peut y aller de sa réflexion ou de son anecdote. Une réussite.



"Renversante", mise en scène de Léna Bréban. Présence Pasteur, 13 rue Pont Trouca. Du 7 au 23 juillet 2022 à 10h.





Insuline et Magnolia

"Insuline et Magnolia" de et avec Stanislas Roquette (LUDO)

L'histoire : Le sensible et vibrant Stanislas Roquette raconte dans un seul-en-scène la découverte, à l’âge de 15 ans, de sa maladie, un diabète de type 1, insulino-dépendant et le traitement à vie qui en découle. Mais c’est aussi le récit d’une renaissance à travers la rencontre de Fleur, solaire et fantasque, qui va lui ouvrir les portes de l’amitié, du théâtre et de la poésie.



Pourquoi on a aimé : Stanislas Roquette raconte avec délicatesse et humour le quotidien d’un ado entre piqures et pic de glycémie : la crainte des complications à long terme, les contraintes alimentaire (lentilles, quinoa et pois chiche), la découverte de la finitude, la maladresse des médecins : "Je ne peux pas guérir ? Non, mais si tu cherches une femme diabétique comme toi, il y a Sharon Stone". La rencontre avec Fleur, comme un nouveau départ, va ré-enchanter sa vie ("Tu as beaucoup de chance d’être accompagné chaque jour par la mort"). Le comédien interprète les deux personnages sans chercher l’imitation. La première partie du spectacle est particulièrement réussie, on suit cet ado fragilisé, en quête d’absolu. On est aussi sous le charme de cette jeune fille qui dit Magnolia à la place de merci et Péloponnèse pour dire au revoir. Dans une deuxième partie, un peu trop longue, se développe une amitié amoureuse entre Fleur et Stanislas, à travers un échange épistolaire, Fleur fait le tour du monde. Le récit finit tragiquement mais débouche sur une vocation : un éloge émouvant aux pouvoirs du théâtre et de la poésie.



"Insuline et Magnolia" de et avec Stanislas Roquette. Théâtre du Train bleu, 40 rue Paul Saïn, Avignon. Jusqu’au 27 juillet, relâche les 14 et 21 juillet, à 14h30 (1h20).

Ulysse de Taourirt

Ulysse de Taourirt, compagnie Nomade in France (Agnes Mellon)

L'histoire : Ulysse c'est le prénom qu'aurait pu porter le père d'Abdelwaheb Sefsaf, tant il était un héros à ses yeux. A travers un récit homérique, le metteur en scène rend hommage à ce père, immigré algérien, qui dans ses rêves lui apparaissait "tel un Atlas portant le monde sur ses épaules". Entre documentaire et questionnement sur l'exil, Ulysse de Taourirt s’inscrit dans la continuité d'un autre spectacle, Si Loin Si Proche, créé en 2018, dans lequel Abdelwaheb Sefsaf évoque la figure de sa mère.

Pourquoi on a aimé : Fidèle à son habitude, Abdelwaheb Sefsaf mêle les mots poétiques et malicieux à la musique, généreuse. Cette fois-ci s'ajoute aussi le cinéma d'autrefois. Des couleurs, des vibrations et des images saisissantes où se croisent les lieux et les époques. On passe de la Kabylie et de la lutte pour l'indépendance algérienne dans les années 50 aux mines de charbon de Saint-Etienne dans les années 60 et la vie en banlieue dans les années 80. Deux générations et deux pays pour une histoire intime dans laquelle on pleure et on rit aux éclats.

"Ulysse de Taourirt", compagnie Nomade in France, au théâtre 11 Avignon, (11 boulevard Raspail à Avignon). Du 7 au 29 juillet, à 16h25. Relâche les 12, 19 et 26 juillet.



