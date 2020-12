Yvelines : une femme qui déclare "être possédée" tue son neveu et blesse sa nièce de 4 ans

La femme, qui a été interpellée et placée en garde à vue en milieu médical, faisait l'objet d'un suivi psychiatrique.

Elle se disait "possédée". A Limay (Yvelines), une femme de 38 ans a tué son neveu de 8 ans et blessé sa nièce de 4 ans à coups de couteau, dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 décembre, a appris France Télévisions de source policière.

A l'arrivée des secours sur place, le garçon était en arrêt cardio-respiratoire et présentait une dizaine de plaies, rapporte une source proche à franceinfo. Malgré les soins qu'il a reçus sur place, il n'a pas survécu. Sa sœur, âgée de 4 ans, grièvement blessée aux bras et aux jambes, a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé.

La tante avait auparavant réveillé les enfants pour sortir dans le jardin de sa résidence avec eux et son propre nourrisson qui a été retrouvé sain et sauf. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère et une sœur de l'auteure présumée des faits qui vivent sous le même toit ne s'étaient aperçues de rien. Les parents des deux enfants leur en avaient confié la garde. Un couteau avec une lame de 15 centimètres a été retrouvé, cachée dans le jardin de la résidence où le drame a eu lieu.

La femme a été interpellée et placée en garde à vue en milieu médical. Elle faisait l'objet d'un suivi psychiatrique. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale des Yvelines.