Attaque au couteau à Trappes : deux morts et un blessé grave, l'assaillant tué

L'individu, fiché "S" et connu pour "apologie du terrorisme", s'en était pris à des personnes, rue Camille Claudel à Trappes (Yvelines), avant de se retrancher dans un pavillon. Il a été tué lors de l'intervention du Raid.

Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées par un homme armé d'un couteau jeudi 23 août dans la matinée à Trappes (Yvelines), a-t-on appris de source policière. L'assaillant a été tué.

L'individu s'en est pris à des personnes, rue Camille Claudel à Trappes, avant de se retrancher dans un pavillon. Le Raid était engagé mais ce sont des policiers de la sécurité publique des Yvelines qui l'ont neutralisé, a-t-on appris de même source. Il serait sorti du pavillon pour provoquer les policiers.

>> DIRECT. Deux morts et deux blessés dans une attaque au couteau à Trappes

Le suspect est fiché "S" et connu pour "apologie du terrorisme". Plusieurs témoins affirment avoir entendu cet homme crié "Allah akbar" au moment des faits.Toutefois, la piste du différend familial n'est "pas écartée", a souligné une source proche de l'enquête.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a réagi sur Twitter, adressant ses "premières pensées aux victimes et leurs proches" : "Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l’ordre. Elles enquêtent d’ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame."