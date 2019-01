Yonne : quatre hommes mis en examen pour une quarantaine de cambriolages, dont des vols de moutons

Quatre hommes ont été arrêtés en début de semaine après six mois d'enquête. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à de nombreux vols.

Quatre hommes soupçonnés d’une quarantaine de cambriolages, essentiellement dans l’Yonne et dans le nord de la Nièvre, ont été mis en examen mercredi pour "vol en bande organisée, recel et destruction de biens", indique France Bleu Auxerre jeudi 17 janvier.

Au moins 300 000 euros de préjudice

Les malfaiteurs ont volé des voitures, des tondeuses, des chaussures, des ordinateurs, des vins, du cuivre et même des moutons. Le préjudice est estimé à au moins 300 000 euros.

Les mis en cause, qui ont entre 30 et 40 ans, ont été interpellés lundi 14 janvier. Ils opéraient de nuit, cagoulés, et principalement dans des commerces, notamment des bars, des stations-service ou des entreprises de transports. Les gendarmes de l’Yonne, de Cosne-Cours-sur-Loire et de la section de recherches de Dijon ont enquêté pendant six mois.

Trois des quatre hommes interpellés ont déjà été condamnés pour vols. Ils ont été placés en détention provisoire. Le quatrième homme a été placé sous contrôle judiciaire.