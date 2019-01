"Vous n’auriez pas fait la même chose à ma place ?" : un homme sauve sa voisine et son bébé de l'incendie de leur maison dans le Nord

Abdellah Haitouf, qui a sauvé des flammes une mère et son enfant de 18 mois à Comines, dans le Nord, livre lundi son témoignage à France Bleu Nord.

"J’ai sauvé ma voisine et son enfant, car ils étaient en danger", a témoigné, avec simplicité, Abdellah Haitouf lundi 14 janvier sur France Bleu Nord, après avoir sauvé le 10 janvier une mère et son bébé de 18 mois, dans l'incendie de leur maison à Comines, près de la frontière avec la Belgique (Nord). Il ne se prend pas pour un héros, loin s'en faut. "Vous n’auriez pas fait la même chose à ma place ?", a-t-il modestement ajouté.

Un drame "à dix minutes près"

Jeudi dernier, en fin de matinée, Abdellah Haitouf a été alerté par une habitante. Elle est arrivée, paniquée, dans son commerce, près de la gare, pour l'alerter d’une odeur suspecte de brûlé. Ce n’est pas dans sa viennoiserie que le feu a démarré, mais dans la maison juste à côté. Il sait qu'y vivent une maman et son bébé.

Abdellah Haitouf frappe à la porte, hurle, mais la mère et l’enfant sont en train de dormir. Le commerçant finit par défoncer la porte, ce qui réveille la mère de famille. Après avoir mis à l'abri la mère et son bébé, il retourne dans l'habitation pour tenter de stopper l’incendie qui se propage très vite. L’extincteur de son magasin, qu'il n'a jamais utilisé, ne fonctionne pas. Il se rend alors chez un autre commerçant pour emprunter un extincteur à poudre. C'est ainsi qu'il parvient à éteindre le feu, d'origine électrique, avant l’arrivée des pompiers. "Je lui dois probablement ma vie et celle de mon bébé. Je l’ai vu courir partout. À dix minutes près, tout aurait brûlé", a déclaré la mère de famille reconnaissante.