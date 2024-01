Vosges : un homme de 55 ans tué après avoir été roué de coups, ses deux beaux-fils et sa compagne mis en examen

(XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / VIA AFP)

Trois personnes, deux hommes d'une trentaine d'années ainsi qu'une femme de 54 ans, ont été mis en examen lundi 29 janvier notamment pour "homicide aggravé", après la mort d'un homme de 55 ans vendredi soir à Plainfaing (Vosges), indique le parquet d'Epinal dans un communiqué.

Ces deux hommes, les deux beaux-fils de la victime, ainsi que sa compagne, avaient été placés en garde à vue vendredi soir, après la découverte du corps de la victime, par les gendarmes, dans son appartement. "Sur les lieux, les enquêteurs découvraient le corps sans vie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années et une scène de crime d'une extrême violence", écrit le parquet dans son communiqué.

"Complètement défiguré"

Selon le parquet, les constatations ont révélé sur le corps de la victime "plusieurs dizaines de plaies, localisées dans le dos, les jambes, le visage étant complètement défiguré. Les plaies avaient été provoquées avec force par des objets piquants, tranchants et contondants." En premier lieu, les deux beaux-fils de la victime ont été placés en garde à vue, où ils ont reconnu "avoir porté de multiples coups sur la victime, en utilisant plusieurs objets présents dans le salon (couteau, serpette, batte de base-ball, statue...)", précise le parquet.

En garde à vue, ils ont expliqué "avoir appris que leurs chiens avaient été placés à la SPA, selon eux à l'initiative de la victime". "En présence de leur mère, les explications avaient dégénéré, les mis en cause avaient 'vu rouge' et s'étaient acharnés sur la victime", précise le communiqué. La mère a alors été placée, elle aussi, en garde à vue et a reconnu "avoir, en premier, porté quelques coups à son concubin, sans empêcher ses fils de porter des coups avec des objets par la suite".

À l'issue des gardes à vue, une information judiciaire a donc été ouverte pour "meurtre précédé, accompagné ou suivi d'actes de tortures et actes de barbarie" et pour "abstention volontaire d'empêcher un crime" et "non-assistance à personne en danger". Les deux frères ont été mis en examen pour "homicide aggravé", la mère pour l'ensemble des infractions. Ils ont tous trois été placés en détention provisoire. Une autopsie de la victime est prévue à l'institut médico-légal de Nancy "dans les prochains jours", conclut le parquet.