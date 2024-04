"Violeur à la trottinette" à Grenoble : un suspect placé en garde à vue, annonce le parquet

Le parquet de Grenoble avait ouvert une information judiciaire le 29 mars pour sept faits, dont deux viols et des violences commises entre le 8 février et le 16 mars.

Un suspect a été interpellé vendredi dans l'affaire dite du "violeur à la trottinette" à Grenoble (Isère), a annoncé samedi 6 avril à France Télévisions le procureur de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré. "Un suspect a été placé en garde à vue hier après-midi [vendredi] et l'expertise ADN réalisée en urgence par le laboratoire lyonnais de la police nationale permet de le confondre sur une des affaires dont le parquet a saisi la juge d’instruction", a précisé Eric Vaillant, qui tiendra une conférence de presse dimanche à l'issue du défèrement du suspect devant la juge d’instruction.

Le 29 mars, le parquet de Grenoble avait ouvert une information judiciaire pour sept faits commis entre le 8 février et le 16 mars à Grenoble et dans sa périphérie, à Saint-Martin-le-Vinoux et Saint-Martin-d'Hères. L'instruction porte sur deux viols, une tentative de viol, une agression sexuelle et des violences commises.

Un viol "imputé de façon sûre au suspect grâce à l'ADN"

"Un seul viol peut-être imputé de façon sûre au suspect grâce à l'ADN. A ce stade l'enquête se poursuit sur les autres faits", a ajouté le procureur à l'AFP. L'homme, âgé de 22 ans et domicilié à Fontaine, a été identifié par les enquêteurs du service local de police judiciaire (SLPJ), selon des informations du quotidien régional Le Dauphiné Libéré confirmées par le procureur.

Lors d'une précédente communication, le procureur avait décrit "un homme de 20 ans, de type européen", qui se déplaçait en trottinette, agissait seul et suivait ses victimes avant de les agresser. La diffusion de son signalement avait permis aux enquêteurs de recueillir de nombreux témoignages.