Violences à Rillieux-la-Pape : le maire menace de "suspendre les aides municipales" aux parents des émeutiers

"Je vais convoquer dans les jours à venir les parents" des mineurs soupçonnés d'être impliqués dans les violences urbaines des deux dernières nuits, affirme samedi 2 novembre sur franceinfo Alexandre Vincendet, maire (Horizons) de Rillieux-la-Pape, près de Lyon (Rhône). Jeudi soir, après des feux de "cinq ou six voitures", trois personnes ont été interpellées et une autre interpellée pour des tirs de mortiers. Tous ces suspects sont mineurs, ce que l'édile juge "proprement hallucinant". Cela démontre, d'après lui, qu'il "y a un vrai sujet sur l'autorité parentale".

Alexandre Vincendet considère que "les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants". "Ce n'est pas aux policiers, ni aux maires, ni aux professeurs d'éduquer les enfants", insiste-t-il. Le maire de Rillieux-la-Pape estime que "les parents doivent se préoccuper de ce que font leurs enfants", d'autant plus s'ils "se mettent en danger et mettent en danger les autres".

Pour responsabiliser les parents, le maire de Rillieux-la-Pape a donc mis en place en 2018 "une délibération qui permet de convoquer des parents devant un Conseil des droits et devoirs des familles" pour leur proposer "un accompagnement". Il a également créé une maison de la parentalité et de la famille qui propose "un accompagnement social" ou des solutions "pour lutter contre les addictions avec des psychologues et des associations". Mais si ces familles "refusent" cet accompagnement devant le Conseil des droits et devoirs des familles, alors la municipalité peut "suspendre les aides municipales".