VIDEO. Nouvelle-Zélande : "J'ai vu des gens par terre", témoigne un fidèle après les fusillades meurtrières qui ont visé deux mosquées à Christchurch

Dans les rues de Christchurch, les sirènes de dizaines d'ambulances, et des policers qui arrivent en urgence pour intervenir. La ville néo-zélandaise a été le théâtre de fusillades, vendredi 15 mars, qui ont visé deux mosquées du centre-ville. Ces dernières étaient bondées en ce jour de prière. De "nombreuses" personnes ont été tuées, annonce la police, sans donner davantage de précisions. "J'ai entendu un énorme bruit, c'était un coup de feu, puis un deuxième, raconte un homme, sous le choc. J'ai vu des gens par terre". "Certains boîtaient, et à ce moment, je me suis dit que c'était vraiment grave", témoigne un autre fidèle.

Quatre personnes ont déjà été arrêtées, "trois hommes et une femme", explique la police qui n'est pas certaine du nombre de tireurs. Elle précise que l'armée a désamorcé des engins explosifs retrouvés sur les véhicules des suspects avaient été sécurisés.

Pour l'heure, une partie de la ville est bouclée par les forces de l'ordre. En ce jour de prière, la police demande aux fidèles d'éviter les mosquées partout en Nouvelle-Zélande. Pour la Première ministre Jacinda Ardern, la Nouvelle-Zélande connaît l'une de ses journées "les plus sombres" après ces fusillades "sans précédent".