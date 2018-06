VIDEO. La Fondation 30 millions d'amis lance une nouvelle campagne avec un clip émouvant contre l'abandon

"Quand un chien abandonne son maître, ce n'est pas pour partir en vacances" : la Fondation 30 millions d'amis lance, mardi 12 juin, sa nouvelle campagne contre l'abandon des animaux l'été avec une vidéo émouvante sur une fillette devenue femme qui partage des tranches de vie avec un chien.

Une fillette choisit un chiot, un golden retriever. Elle joue avec lui dans sa chambre, à la campagne, souffle ses 7, puis 15 bougies.. le chien est à ses côtés. Il abandonnera sa maîtresse à sa mort, une quinzaine d'années plus tard. "Nos deux dernières campagnes contre l'abandon visaient à montrer l'horrible cruauté de l'abandon. Cette fois, on a voulu montrer qu'un chien fait partie intégrante de la famille. Il partage nos joies et nos peines", confie à l'AFP Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis.

"Quand une petite fille reçoit un chien à 8 ans, il va l'accompagner tout au long de sa vie. C'était important de le montrer et on ne peut pas s'en débarrasser à sa convenance", ajoute-t-elle.

Les refuges, "une chance d'être adopté"

La Fondation 30 millions d'amis s'attend, cette année encore, à près de 60.000 abandons de chiens et de chats cet été. Toutefois, en 30 ans de combats, Reha Hutin constate "qu'aujourd'hui les animaux sont rarement abandonnés sur le bord de la route", "les gens ont le réflexe de les amener dans des refuges, ce qui leur laisse une chance d'être adoptés." Liée contractuellement à 250 refuges en France, sa Fondation leur versera cet été 2 millions d'euros pour faire face aux dépenses liées aux nouveaux arrivants.

La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses de réactions.

la nouvelle campagne de 30 millions d’amis elle m’a brisée le cœur je pleurs toutes les larmes de mon corps — ilou (@Ilanamarre) 11 juin 2018

La dernière pub de 30 millions d'amis — Lucas! (@l_chojnack) 12 juin 2018

la nvelle campagne de 30 millions d’amis elle me foudroie le coeur, là jveux serrer mon chien super fort — elëa (@elhm55) 12 juin 2018

Les mots auraient été superflus, le poids des images est suffisant.

Regardez, partagez, et à l'heure ou beaucoup les laisseront lâchement, vous aussi dites NON à l'abandon.#30millionsdamis @30millionsdamishttps://t.co/yG8VWlIfwh — seb noisophonic (@noisophonic) 12 juin 2018