VIDÉO. Indonésie : des campeurs surpris par l'éruption du volcan sur lequel ils étaient installés

Le mont Merapi, situé sur l'île de Java, a connu depuis 2010 une série d'éruptions qui ont provoqué la mort de plus de 350 personnes.

Ils ont dû avoir une peur bleue. En Indonésie, des campeurs s'étant installés sur le mont Merapi, l'un des volcans les plus actifs au monde, ont dû fuir vendredi 11 mai, après une éruption qui a provoqué le dégagement d'un énorme nuage de cendres jusqu'à 5 000 mètres d'altitude.

Les autorités ont aussi ordonné aux habitants établis dans un rayon de cinq kilomètres du mont Merapi, sur l'île de Java, de quitter les lieux. Elles n'ont pas précisé combien d'habitants ont été évacués. Une pluie de cendres est retombée jusque dans certains quartiers de Yogyakarta, une ville située à une trentaine de kilomètres du volcan. L'aéroport de cette ville touristique, capitale culturelle de Java, a été fermé temporairement et huit vols ont été annulés après l'éruption en début de matinée.

"Ce type d'éruption n'est pas trop dangereux et peut se produire avec n'importe quel volcan actif", a toutefois indiqué un porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes, dans un communiqué. Le Merapi a connu depuis 2010 une série d'éruptions qui ont provoqué la mort de plus de 350 personnes. C'est l'un des 129 volcans actifs en Indonésie. L'archipel est situé sur la "ceinture de feu du Pacifique", un alignement de volcans qui bordent l'océan Pacifique en suivant un ensemble de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques.