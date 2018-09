VIDEO. Agression au couteau à Paris : "J'ai pris mes boules de pétanque et j'ai couru vers lui", raconte un témoin

Jets de boules de pétanque, coups de planche : plusieurs témoins de l'attaque au couteau qui a fait sept blessés dont quatre grave ont fait leur possible pour arrêter l'agresseur, dimanche 9 septembre, à Paris, au bord du canal de l'Ourcq. "J'ai vu un mec avec un couteau qui essayait de poignarder des gens, on a pris nos boules [de pétanque] et hop, basta", raconte Boudjema Hamani à franceinfo.

L'agresseur a réussi à parcourir quelques mètres, avant de "commencer à s'étourdir", raconte encore Boudjema Hamani. C'est là que l'un de ses amis a "profité de l'occasion" pour désarmer l'homme, en le frappant avec une planche. "Smaïn l'a maîtrisé, on lui a enlevé le couteau de la main", rapporte ce témoin.

Le suspect a été placé en garde à vue et hospitalisé, lundi. A ce stade, selon le parquet de Paris, aucun élément ne permet d'envisager la piste terroriste.