Vendée : prison ferme et sursis pour sept jeunes de 18 ans accusés d'avoir séquestré et tabassé un ami

Une bande de 7 jeunes a été condamnée, lundi, par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon (Vendée) à des peines de prison ferme ou avec sursis pour avoir séquestré et tabassé un jeune homme durant 5 heures par vengeance.

Sept jeunes de 18 ans de La Roche-sur-Yon, en Vendée, ont été condamnés, lundi 19 mars, à des peines de prison ferme ou avec sursis pour avoir séquestré et tabassé leur ami pendant 5 heures, rapporte France Bleu Loire Océan. Le meneur de la bande et son bras-droit, absents à l'audience, ont été condamnés respectivement à 5 ans de prison dont 4 ans ferme et 3 ans dont deux ans fermes.

5 heures de violences avant d'être libéré

Le groupe a séquestré la victime dans une voiture avant de la livrer au meneur de la bande. Ce dernier l'a ensuite enfermée dans le coffre pour l'emmener au lac de l'Angelmière, à La Roche-sur-Yon. Sur place, le garçon, mis à nu, a reçu des coups de pied aux chevilles et au visage sous l'œil. Après 5 heures de violences, la victime est ramenée dans un coffre de voiture avant d'être libéré. À l'origine de ce déchaînement de violence : une vengeance. Le meneur du groupe soupçonne la victime de l'avoir dénoncé après la disparition d'un quad.

À l'audience, les cinq prévenus font profil bas, mains croisées dans le dos, le regard au sol et balbutient : "Je n'aurais pas dû être là." La victime, encore terrorisée, n'a pas pu assister au procès de ses agresseurs. "Mon client dort 3 heures par nuit. Il a des sueurs froides en sortant de chez lui. Il est fermé comme une huître", a déploré son avocate.