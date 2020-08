Vaucluse : deux jeunes en garde à vue après la découverte d'un corps dans le coffre d'un canapé-lit

Il s'agit de la locataire de l'appartement où la dépouille a été retrouvée mercredi et d'un de ses amis. Les enquêteurs s'orientent vers la piste de l'homicide volontaire.

Deux personnes ont été placées en garde à vue à Avignon dans le cadre d'une enquête sur la découverte d'un corps dans un appartement de Carpentras (Vaucluse), rapporte France Bleu Vaucluse, jeudi 13 août.

Ce sont des policiers qui ont découvert le corps d'un homme mercredi, dans le coffre d'un canapé-lit. Ils sont intervenus dans l'appartement après que des voisins avaient signalé de mauvaises odeurs. La locataire, âgée de 24 ans, ainsi qu'un de ses amis ont été interpellés et placés en garde à vue au comissariat d'Avignon.

La piste de l'homicide volontaire

La mort de cet homme pourrait remonter à plusieurs mois, étant donné l'état de décomposition du cadavre. Une autopsie a été réalisée, notamment pour tenter d'identifier la victime et connaître les causes du décès. Les enquêteurs, qui au départ soupçonnaient le couple de recel de cadavre, s'orientent désormais vers un homicide volontaire. La jeune femme souffre de problèmes psychologiques et a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.

La garde à vue des deux suspects a été prolongée jusqu'à vendredi soir.