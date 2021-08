Var : un yacht de 30 mètres prend feu au large de Port Cros, 10 personnes évacuées

Un yacht de 30 mètres a pris feu au large de Port Cros, l'une des trois îles d'Hyères dans le Var, a rapporté France Bleu Provence mercredi 11 août. Les passagers ont dû être évacués.

Le feu s'est déclenché vers 4h30 du matin. Dix personnes ont été évacuées, six passagers et quatre membres de l'équipage. Il n'y a pas de blessés mais d'importants moyens ont été engagés pour éteindre l'incendie.

[#Operations] Yacht en feu devant Port Cros : équipage et passagers évacués sains et sauf. Lutte contre le feu en cours sous coordination #CrossMed avec moyens @SauveteursenMer, pompiers @SDIS83, patrouilleur @MarineNationale et marins pompiers [1|2] pic.twitter.com/fUTJLeqIP6