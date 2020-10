Var : un mort dans un accident de plongée au large de Toulon

Le quinquagénaire a fait un arrêt cardio-respiratoire lors d'une plongée sur l'épave du Donator, entre les îles de Port-Cros et Porquerolles.

Un homme de 55 ans est mort en mer jeudi au large de Toulon, rapporte vendredi 9 octobre France Bleu Provence. Il effectuait une plongée et a été victime d'un arrêt cardiaque.

Vers 17h30 jeudi, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée est contacté "pour un accident de plongée sur l’épave du Donator, située entre les îles de Port-Cros et Porquerolles. Après une plongée de 19 minutes à 40 mètres de profondeur, un homme est victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Sa palanquée, composée de deux autres plongeurs, l’assiste en le remontant à la surface et commence un massage cardiaque", relate le communiqué de la préfecture maritime. Un hélicoptère de l'armée et deux bateaux sont dépêchés sur place, ainsi que le Smur.

[#Communiqué de presse] accident de plongée sur l'épave du Donator. pic.twitter.com/R8hVJ8Z1uu — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) October 8, 2020

À 18h50, l'homme est déclaré décédé par un médecin de l’hôpital de Sainte-Musse à Toulon. Les deux autres plongeurs sont évacués vers l’hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne. La préfecture maritime de la Méditerranée rappelle que "la plongée sous-marine, comme toute activité de loisirs nautiques, reste une discipline à risque".