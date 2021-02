Var : un jeune homme de 26 ans poignardé à mort à Mons

Un homme de 26 ans est mort mercredi soir à Mons, près de Draguignan (Var), après avoir été mortellement poignardé au domicile de sa compagne, rapporte vendredi 5 février France Bleu Provence. L'auteur des coups de couteau a pris la fuite, d'après le témoignage de la compagne. Aucune piste n'est privilégiée.

L'agression se déroule dans la maison de la compagne de la victime, peu avant 20 heures, mercredi. L'occupante principale de la maison raconte qu'elle est en train de se reposer dans son lit lorsqu'elle entend du bruit et se lève. Elle voit alors un homme, qu'elle dit ne pas connaitre, vêtu d'un sweat à capuche, porter un coup de couteau à la gorge de son compagnon, puis plusieurs autres coups au thorax. La victime tente visiblement de fuir, son agresseur le suit dehors et continue de le frapper de plusieurs coups de couteau. Le jeune homme s'effondre et meurt. Son agresseur s'enfuit, selon le témoignage de la compagne.

La victime est un jeune ingénieur qui habitait dans la commune voisine de Fayence. "Il venait en effet de terminer ses études d'ingénieur et était à la recherche d'un emploi", ajoute le procureur de la République de Draguignan, Patrice Camberou. "Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade de l'enquête. Nous avons écarté un éventuel rapport avec la compagne. Les pistes sont multiples, en passant par un cambrioleur, une affaire de cœur ou même une histoire de stupéfiants", indique le parquet de Draguignan, qui a confié l'enquête conjointement à la section de recherches et à la brigade de recherches de Draguignan.