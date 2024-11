Val Thorens : des questions autour de l’accident de téléphérique

En Savoie, le choc et les questions après le grave accident de télécabine survenu à Val Thorens. Il y a eu huit blessés, dont deux graves.

Dans la station, l’accident de téléphérique est dans tous les esprits ce mercredi 20 novembre. Le bilan s’élève à deux blessés graves et six personnes touchées plus légèrement. Les habitants et les commerçants rencontrés s’interrogent à quelques jours de l’ouverture du domaine skiable. Des experts du bureau enquête accidents se sont rendus au sommet pour les besoins de l’enquête. Pour une raison encore inconnue, la cabine du téléphérique a heurté le quai d’arrivée avec 16 ouvriers à bord. Ils se rendaient sur un chantier à 3 200 mètres d’altitude.

Pas d’hypothèse privilégiée

Aucune hypothèse n’est privilégiée, mais le système de freinage avait été désactivé pour passer en mode manuel, piloté par un opérateur. Toutes les remontées mécaniques sont inspectées régulièrement. Tout est en ordre pour ce télésiège qui peut remonter jusqu’à 15 000 personnes par jour. Câblages, systèmes de freinage : les remontées mécaniques sont contrôlées avec un planning bien défini à l’avance.

