Val-d’Oise : une rixe entre bandes rivales à Ermont fait quatre blessés légers

Une rixe entre bandes rivales a éclaté sur la voie publique à Ermont, dans le Val-d’Oise, mardi 2 mars, vers 18h50, a appris franceinfo de source policière. Quatre personnes ont été légèrement blessées, quatre autres ont été interpellées.

La rixe s’est déroulée allée Saint-John Perse à Ermont. Une vingtaine d’individus du quartier des Chênes et des Loges à Sannois se sont affrontés avec barres de fer et couteaux. Lorsque la police est intervenue, trois jeunes majeurs étaient blessés sans gravité : un au doigt et deux autres au dos. Ils ont été transportés par les pompiers. Un quatrième, légèrement blessé au dos, s’est présenté de lui-même à l’hôpital.

Sur le moment, il n’y a pas eu d’interpellation. Ce n’est que plus tard, vers 20h, que les policiers ont intercepté un véhicule qui a tenté de percuter un policier à faible allure. À l’intérieur, les quatre hommes âgés de 17 ans, 20 ans et 21 ans ont été interpellés. Des barres de fer et des cagoules ont été trouvés par les policiers dans le véhicule. On ne connaît pas les motivations de cette rixe entre bandes rivales.