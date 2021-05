Val-d'Oise : important incendie dans usine classée Seveso à Bezons, risque de pollution au sol

Un important incendie est en cours jeudi 13 mai dans une usine classée "Seveso seuil bas" à Bezons (Val-d'Oise), à la limite d'Argenteuil, rapporte France Bleu Paris. Si le chef de cabinet de la maire s'inquiètait dans un premier temps d'une "pollution" de la Seine qui passe juste à côté, les pompiers indiquent à France Bleu que le risque est levé parce que l'entreprise est aux normes. En revanche, il reste une interrogation pour la pollution du sol.

L'incendie s'est déclaré dans la matinée au sein de l'entreprise de traitement de surface métallique Protec Industrie. Cette entreprise de 3 500 mètres carrés contient des "produits chimiques", selon le conseiller municipal d'opposition PS d'Argenteuil, Nicolas Bougeard. La maire PS de Bezons, Nessrine Menhaouara, s'est rendue sur place.

Un important dispositif déployé

Les pompiers ont du mal à éteindre l'incendie, selon le chef de cabinet de la mairie de Bezons. "Ils ont changé de tactique et essayent de l'étouffer au lieu de le noyer." Les riverains de l'entreprise en flammes ont été évacués. À cette heure, on ne sait pas s'il y a des victimes. Un important dispositif a été déployé sur place par les pompiers du Val-d'Oise. La police municipale d'Argenteuil sécurise le périmètre et organise la circulation.

D'énormes nuages de fumée sont visibles à des kilomètres à la ronde. Ils ont envahi le ciel à l'ouest d'Argenteuil. De nombreux internautes en témoignent sur les réseaux sociaux. Il est conseillé d'éviter le secteur.