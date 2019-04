Une vidéo montre l'ampleur de l'explosion d'un appartement qui a fait deux blessés dans le 18e arrondissement de Paris

Deux personnes ont été blessées dans l'explosion d'un appartement, dans le 18e arrondissement de Paris.

Un appartement du 18e arrondissement de Paris a été soufflé par une explosion dans la soirée du dimanche 15 avril. Les images de l'accident, qui a eu lieu dans un immeuble à l'angle des rues Riquet et Pajol, montrent un impressionnant trou béant de plusieurs mètres, dans la façade.

Pompiers de Paris

Deux personnes ont été blessées dans l'explosion, indique France Bleu Paris. "Une personne a été prise en charge en urgence absolue et une autre en urgence relative. Cinq immeubles ont été évacués, un centre d'hébergement d'urgence est ouvert au 22 rue Pajol pour accueillir les sinistrés", indique la mairie sur Twitter.

"La structure de l'immeuble a été fragilisée par cette explosion probablement dû au gaz", détaille Colombe Brossel, l'adjointe au maire en charge de la sécurité, précisant aussi qu'une enquête est en cours pour confirmer l'origine de l'explosion.

A cause des dommages sur le bâtiment, une cinquantaine de riverains ont été hébergés en urgence, la nuit dernière, dans une auberge de jeunesse voisine et un point doit être fait avec les architectes sécurité de la préfecture de police "pour savoir si et dans quelles conditions les personnes peuvent regagner leurs immeubles et appartements," a déclaré Colombe Brossel.