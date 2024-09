Une stèle en hommage aux harkis vandalisée à Lille le jour où la France leur rend un hommage national

Une stèle en hommage aux harkis a été dégradée mercredi 25 septembre à Lille, a constaté France Bleu Nord, alors qu'un hommage national à ces Français originaires d’Algérie, qui ont soutenu la France pendant la guerre d'Algérie, était organisé mercredi. La stèle, installée dans un square derrière l'hôtel de ville de Lille, a été brisée. La plaque comportant une inscription a été cassée en plusieurs morceaux.

Le préfet du Nord Bertrand Gaume fait part, dans un communiqué, de son "effroi" et de son "indignation" face à cet acte, qu'il condamne "avec la plus grande fermeté". Le préfet "réitère à la communauté des harkis son plus grand soutien". Selon le préfet, "l'ensemble des services de l’État sont entièrement mobilisés" afin que les auteurs soient identifiés et présentés aux autorités judiciaires. Une enquête est ouverte, confiée à la police.

La maire de Lille Martine Aubry (PS) indique sur X que la Ville "porte plainte". La cérémonie prévue à 16 heures mercredi devant la stèle est maintenue.