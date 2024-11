Une jeune passagère d'une moto tuée lors d'un rodéo urbain à Bassens

Une jeune femme de 18 ans, passagère d'une moto, est morte dimanche soir lors d'un rodéo urbain à Bassens (Gironde), sur la rive droite de Bordeaux, a appris lundi 25 novembre France Bleu Gironde auprès du maire et des pompiers du département.

L'accident s'est produit vers 18h10. La jeune femme était passagère d'une des deux moto de cross qui sont entrées en collision. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle ne portait pas de casque. Elle a été tuée sur le coup. Deux jeunes de 19 ans ont également été grièvement blessés. Ils ont été transportés en urgence absolue vers le CHU Pellegrin, à Bordeaux.

Des rodéos urbains de plus en plus fréquents

Une partie de la famille de la jeune femme, choquée, a été prise en charge par les pompiers. "C'est dramatique", a réagi le maire de Bassens Alexandre Rubio. "Le week-end, les jeunes viennent mourir à Bassens, et je ne m'y résous pas", ajoute-t-il. Au même endroit, un jeune motard de 22 ans est déjà mort au mois d'août dernier.

L'élu raconte que les rodéos urbains dans sa commune sont fréquents. Des "jeunes qui font des roues arrière", sur ce boulevard de l'industrie, près du port. "Ce phénomène empoisonne la vie des habitants de la commune depuis des mois, poursuit-il. Tout le monde est informé du sujet, l'ensemble des autorités, les forces de police. Et on n'arrive pas à régler de problème. On n'en voit pas le bout", déplore l'édile. Le maire a pris un arrêté municipal pour interdire la circulation des deux-roues le week-end sur cet axe. "On a besoin de présence sur place pour nous aider", plaide-t-il.