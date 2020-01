Une femme portée disparue à Toulon, son ex-compagnon placé en détention provisoire

Laëtitia Hemery qui avait porté plainte contre son ex-compagnon en novembre dernier n'a plus donné signe de vie depuis le réveillon de la Saint-Sylvestre.

La femme portée disparue à Toulon avait porté plainte contre son ex-compagnon en novembre dernier, a appris mardi 7 janvier France Bleu Provence. Laëtitia Hemery n'a plus donné signe de vie depuis le réveillon de la Saint-Sylvestre. Son ex-compagnon, Mikael, a été placé en détention provisoire dimanche. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide sur concubin.

Son ex-compagnon la frappe, neuf jours d'ITT

D'après France Bleu Provence, Laëtitia et Mikael ont eu une relation pendant trois ans, période entrecoupée de ruptures. Selon la famille de la disparue, Mikael la frappait. La mère de famille avait alerté plusieurs fois la gendarmerie, mais elle retirait systématiquement ses accusations, indique sa famille.

En octobre dernier, Laëtitia reçoit de nouveau des coups qui entraînent neuf jours d'incapacité totale de travail. Elle porte plainte auprès de la gendarmerie et la maintient. Elle décide de quitter son compagnon. La famille de la jeune femme ne comprend pas pourquoi Laëtitia a passé la soirée de la Saint-Sylvestre avec Mikael.

Le parquet de Toulon indiquait dimanche que l'ex-compagnon ne reconnaissait pas les faits. Le trentenaire a raconté "une querelle dans la voiture du suspect, elle voulait aller en boîte de nuit et lui non, et elle aurait quitté précipitamment le véhicule, selon la version donnée par le mis en cause". Le téléphone portable de la disparue a été retrouvé dans la voiture du mis en examen. "Il existe des éléments à charge quant à son implication dans cette disparition et dans ce qu'on pense être un homicide", selon le procureur qui s'exprimait dimanche.