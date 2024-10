Une enquête ouverte à Bourges après le décès d'un adolescent de 13 ans, mort avant d'avoir pu être transféré à l'hôpital

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Bourges (Cher) après la mort, à son domicile, d'un adolescent de 13 ans dont les parents avaient appelé les secours, a appris, mercredi 30 octobre, France Bleu Berry auprès du parquet de Bourges. Le garçon est mort avant d'avoir pu être transféré à l'hôpital. Une autopsie doit avoir lieu, sans date fixée.

Israël, adolescent de 13 ans, est mort lundi soir à son domicile, après deux appels de ses parents au Samu, indique mercredi la direction du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges dans un communiqué. Les parents s'inquiétaient de "l'état de santé préoccupant" de leur fils. Les parents sont d'abord orientés vers SOS Médecins après leur premier coup de fil. Moins d'une heure plus tard, toujours selon le centre hospitalier Jacques Cœur, la famille d'Israël rappelle, faisant état "de la dégradation rapide de l'état de santé de l'enfant".

L'hôpital se tient "à la disposition de la justice"

Les secours se rendent alors sur place mais trouvent l'adolescent en arrêt cardio-respiratoire et ne parviennent pas à le réanimer. Dans son communiqué, l'hôpital ne précise pas de quoi est mort le jeune garçon, et assure se tenir "à la disposition de la justice, afin de lui communiquer l'ensemble des éléments permettant de comprendre les causes et circonstances de ce décès".

La direction de l'hôpital présente ses condoléances à la famille d'Israël, qui a pu bénéficier, précise-t-elle, d'une prise en charge médico-psychologique au centre hospitalier spécialisé George Sand, à Bourges. L'adolescent était un jeune joueur du club de football du Bourges Football Club. Sur Facebook, son club se dit "en deuil". Le maire de Bourges, Yann Galut, quant à lui, se dit "déchiré pour ses parents" : "J'ai une pensée particulière pour tous les enfants de son âge qui l'ont connu et notamment ses coéquipiers de club".