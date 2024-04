Une centaine de collégiens et lycéens impliqués dans un accident entre deux bus et un camion dans le Pas-de-Calais

(ANH-AIA LE / AFP via HANS LUCAS)

Un accident de la circulation impliquant un poids lourd et deux bus scolaires est survenu vers 16h30 vendredi 26 avril après-midi sur l’A216 au niveau de la rocade portuaire de Calais, indique la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué. Les deux bus transportaient des collégiens et lycéens de nationalité allemande pour l’un et française pour l’autre. Le bilan provisoire fait état de 26 blessés légers.

Une centaine de personnes sont impliquées au total. Ceux qui n'ont pas été blessés ont été "mis à l'abri derrière la bande d’arrêt d’urgence dans l'attente de bus de remplacement qui les achemineront jusqu'à une salle mise à disposition par la mairie de Calais où ils seront pris en charge", précise la préfecture. Une cinquantaine de pompiers sont actuellement sur place, rapporte France Bleu Nord.

La rocade portuaire est fermée entre le port et le rond-point Marcel Doret (sens port vers l’A16). La sortie est obligatoire au niveau du port. La préfecture appelle les automobilistes à la plus grande prudence et à éviter le secteur.