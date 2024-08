Un système de triche géant au Code de la route détecté en Moselle

Cinq centres d'examens ont été fermés et plus d'une centaine de personnes sont déjà suspectées de triche. Elles risquent de se faire retirer leur permis de conduire.

Un vaste système de fraude au code de la route a été mis au jour et démantelé en Moselle, a appris France Bleu Lorraine Nord auprès de la préfecture de Moselle, vendredi 9 août. Cinq centres d'examen ont été fermés ces deux derniers mois dans le département après des contrôles et plus d'une centaine de personnes sont déjà suspectées de triche.

D'après les éléments de l'enquête dont France Bleu Lorraine Nord a pu prendre connaissance, les fraudeurs envoyaient des professionnels passer le code à leur place. Les autorités ont déjà repéré "130 dossiers de candidats mosellans sur lesquels il existait un doute sérieux" de triche. Dex cents autres dossiers sont actuellement examinés.

S'il y a confirmation de triche, les suspects se feront retirer leur code et parfois leur permis de conduire. Leur dossier sera transmis au procureur de la République, qui pourra décider de poursuites judiciaires. Ils encourent jusqu'à trois ans de prison, 45 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de se présenter aux différents examens du permis de conduire.

Autre partie de ce vaste système de triche du Code de la route, le centre d'examen. Après avoir effectué des contrôles, les autorités ont ordonné la fermeture de deux centres à Metz, deux autres à Sarreguemines et un à Forbach. "Le préfet peut suspendre l’exploitation de manière temporaire ou définitive, indique la préfecture de Moselle. Les organisateurs de la fraude risquent de très lourdes peines parmi lesquelles : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée."