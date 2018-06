Un suspect de 17 ans interpellé après le meurtre d'un jeune homme du même âge dans la Marne

La police avait lancé un appel à témoins, lundi, pour retrouver le suspect de ce meurtre qui a eu lieu à Mourmelon-Le-Grand, dans la Marne, deux jours plus tôt.

Un jeune homme de 17 ans a été interpellé, dans la soirée du lundi 3 juin, à Mourmelon-Le-Grand (Marne), dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un homme du même âge, samedi, dans un parc de la commune, a appris franceinfo de source proche du dossier, mardi.

Un appel à témoins lancé lundi

La gendarmerie de la Marne avait lancé, lundi, un appel à témoins pour retrouver le suspect de ce meurtre, commis, sous les yeux de la petite amie de la victime. "Il s'agit d'un homme de 25 à 30 ans, mesurant entre 1m80 et 1m90 : corpulence musclée, couleur de peau 'mate', yeux foncés et sourcils épais", avait détaillé la gendarmerie nationale dans cet appel à témoin publié sur Twitter, et assorti d'un portrait-robot du suspect.

Une cellule psychologique a été mise en place au lycée Pierre Bayen, à Châlons-en-Champagne, où Kévin, la victime, était scolarisé en première S. Ses amis se sont rassemblés lundi devant l'établissement, vêtus de noir et pour certains une rose à la main. Les investigations sont menées par la Brigade de recherche de Châlons-en-Champagne et la Section de recherche de Reims.