Un signalement à la justice effectué à la demande du ministre de l'Intérieur après des saluts nazis en plein Paris, samedi

Un signalement à la justice a été réalisé par la préfecture de police de Paris après des saluts nazis effectués samedi en marge d'un rassemblement anti-pass sanitaire. "Cette photo prise en marge de la manifestation anti-pass du mouvement dit 'les Patriotes' choque beaucoup, à juste titre", a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dimanche 16 janvier. "A ma demande, la préfecture de police a effectué un signalement à la justice pour que toutes les suites nécessaires soient apportées", écrit-il.

Cette photo prise en marge de la manifestation anti-pass du mouvement dit « les Patriotes » choque beaucoup, à juste titre. À ma demande, la Préfecture de Police a effectué un signalement à la Justice pour que toutes les suites nécessaires soient apportées. pic.twitter.com/NrgLKpYCFq — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 16, 2022

Sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir un groupe de plusieurs dizaines d'individus défiler en effectuant un salut nazi. Lors du rassemblement organisé par Les Patriotes, une équipe de journalistes vidéo de l'AFP a également été menacée de mort et agressée, et l'un des agents de sécurité qui la protégeaient a été blessé à la tête. Cette équipe a été ciblée par au moins une cinquantaine de personnes identifiées comme étant d'extrême droite par les journalistes.