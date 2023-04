Un professeur des écoles de Tours mis en examen pour avoir téléchargé plusieurs dizaines de milliers d'images pédopornographiques

L'enseignant, âgé de 44 ans, a été interpellé le 11 avril. Plusieurs ordinateurs ont été saisis à son domicile. Il a l'interdiction d'exercer sa profession.

Un enseignant d'une école élémentaire de Tours (Indre-et-Loire) a été mis en examen pour "acquisition" et "détention d'images pédopornographiques" dans la soirée du jeudi 13 avril, a appris franceinfo auprès de la procureure de la République adjointe de la ville. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer "une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs", donc son métier de professeur des écoles, spécifie la magistrate.

Selon une source policière, les enquêteurs ont reçu une alerte, fin mars, après le téléchargement plusieurs dizaines de milliers d'images à caractère pédopornographique, précisément 56 000 images entre 2021 et 2023. L'âge des enfants sur les fichiers est estimé entre 1 et 15 ans, précise cette source.

Cet homme de 44 ans avait été interpellé le 11 avril, précise une source policière à franceinfo. C'est l'adresse IP qui a permis d'identifier le mis en cause, marié et père de famille, ajoute cette source. A la suite d'une perquisition menée sur son lieu de travail et à son domicile, plusieurs ordinateurs ont été saisis, toujours selon cette source policière.