Un lycée de Vénissieux dans le Rhône dégradé par une centaine d'élèves

Cinq cents élèves se sont retrouvés bloqués devant le lycée, l'un d'entre eux, soupçonné d'avoir participé aux dégradations et connu de la justice a été interpellé et placé en garde à vue.

Un lycée de Vénissieux (Rhône) a été visé dans la matinée du jeudi 3 octobre à 8 heures par une centaine d'élèves, pour certains encagoulés, a appris franceinfo de source policière et auprès de la préfecture du Rhône. "Des jets de projectiles pyrotechniques ont été effectués devant la cité scolaire Sembat-Seguin, au niveau de l'entrée", précise la préfecture dans un communiqué. "Des caddies, des vélos en libre-service et une voiture garée à proximité ont été incendiés, dégradant l'enceinte et des portiques d'entrées", est-il écrit dans ce communiqué. "Trois individus soupçonnés d'avoir pris part à cet acte malveillant ont été identifiés", ajoute la préfecture.

Cinq cents élèves se sont retrouvés bloqués devant le lycée, l'un d'entre eux, soupçonné d'avoir participé aux dégradations et connu de la justice a été interpellé et placé en garde à vue. D'après une source proche du dossier à franceinfo, les faits sont intervenus alors qu'une réunion entre enseignants et parents d'élèves devait se tenir jeudi soir pour exclure des élèves du lycée. Lorsqu'ils sont intervenus, les policiers ont dû utiliser une grenade lacrymogène pour disperser les élèves. D'après cette source, les vidéos du lycée sont en cours d'exploitation.

Les incidents signalés devant la cité scolaire Sembat-Seguin à Vénissieux sont inadmissibles. Une interpellation a déjà été réalisée.



La Préfète adresse tout son soutien aux personnels et aux étudiants de l’établissement.



À sa demande, la @PoliceNat69 renforce sa présence. pic.twitter.com/kV3fS6GXwq — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 3, 2024

"Les incidents signalés devant la cité scolaire Sembat-Seguin à Vénissieux sont inadmissibles, a écrit la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône sur le réseau social X. Le recteur et la préfète du Rhône condamnent fermement ces incidents et apportent leur soutien aux enseignants, aux personnels de l'établissement ainsi qu'aux élèves". La préfecture ajoute que "des sanctions seront prises dans les meilleurs délais à l'encontre des fauteurs de trouble".