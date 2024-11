Un jeune de 17 ans, suspecté d'être l'auteur d'une vidéo violente générée par intelligence artificielle, placé en garde à vue

Un jeune homme de 17 ans a été interpellé à son domicile familial, mercredi 27 novembre à Clermont-Ferrand, puis placé en garde à vue, selon les informations de France Bleu Pays d'Auvergne. Il est suspecté d'avoir généré par intelligence artificielle une vidéo dégradante, mettant en scène des élus clermontois, puis de l'avoir diffusée.

Des élus figurés la tête écrasée et coupée en tranche

Dans cette vidéo, publiée les 16 et 17 novembre, on voit "le maire Olivier Bianchi, deux de ses adjoints et le député écologiste du Puy-de-Dôme, Nicolas Bonnet, avec leur tête écrasée et coupée en tranches", rapporte France Bleu Pays d'Auvergne. Les personnes visées ont signalé les faits à la procureure de la République et porté plainte.

Olivier Bianchi s'était dit "atterré et même sidéré", lundi à l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne. Les autres élus visés dans cette vidéo générée par intelligence artificielle n'ont pas souhaité réagir à cette arrestation. Julien Bony, élu d'opposition à Clermont Ferrand, attend "que toute la lumière soit faite sur cette affaire".