Un homme mis en examen pour proxénétisme après la disparition d'une adolescente en Moselle

Une jeune fille de 16 ans avait été portée disparue fin octobre à Metz, avant d'être retrouvée six jours plus tard à Grenoble. Elle avait alors affirmé aux enquêteurs avoir été "contrainte de se prostituer au bénéfice d'un homme".

Un homme a été mis en examen pour proxénétisme aggravé, dans le cadre de l'enquête autour de la disparition d'une adolescente fin octobre à Metz (Moselle), annonce samedi 23 novembre le procureur de la République de Grenoble.

La jeune fille de 16 ans avait été portée disparue le 23 octobre à Metz, avant d'être retrouvée six jours plus tard à Grenoble (Isère). Elle avait alors affirmé aux enquêteurs avoir été "contrainte de se prostituer au bénéfice d'un homme" qui lui "percevait l'argent des clients, fournissait les vêtements et appartements et gérait son annonce en ligne", précise Éric Vaillant.

Trois semaines plus tard, le 18 novembre, un homme a finalement été interpellé à Grenoble et placé en garde à vue. Le procureur de la République assure samedi que les "investigations menées au cours des 96 heures de garde à vue par les enquêteurs de la brigade de protection de la famille du commissariat de Grenoble ont permis d'établir la réalité de la prostitution de la mineure, notamment par l'étude du contenu des téléphones saisis".

Le suspect a été mis en examen pour proxénétisme aggravé sur une mineure âgée de 15 à 18 ans, soustraction de mineur, proxénétisme sur une victime majeure et pour recours à la prostitution de mineur. Il a été placé en détention provisoire vendredi. Selon le procureur, plusieurs clients ont par ailleurs été entendus et feront l'objet de poursuites pénales.