Un homme et une femme mis en examen, soupçonnés d'avoir agressé un surveillant de prison à son domicile de Montreuil, en Seine-Saint-Denis

Un homme et une femme ont été déférés à l’issue de leur garde à vue vendredi 11 octobre, et présentés à un juge d’instruction, qui les a mis en examen, conformément aux réquisitions du parquet, annonce samedi 12 octobre le tribunal judiciaire de Bobigny dans un communiqué. Ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir participé à l'agression d'un surveillant de prison à son domicile à Montreuil le 26 septembre.

L'homme est mis en examen pour "violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours sur agent de l’administration pénitentiaire avec arme et par pluralité d’auteurs en récidive" et "menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive". La femme est mise en examen pour "complicité de violences". Le parquet précise que "la jeune fille" a été placée en détention provisoire et "l’homme" a été incarcéré dans l’attente du débat différé qu'il a demandé. Une troisième personne, un homme, avait aussi été interpellée mais mise hors de cause.

Le soir de l'agression, trois individus "masqués" avec "une arme de poing" se sont introduits dans l'appartement de la victime, âgée de 41 ans, rapporte le parquet de Bobigny à l'AFP le 28 septembre. Une enquête avait alors été ouverte pour violences et menaces avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.