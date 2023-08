Un homme accusé d'avoir séduit et arnaqué plusieurs femmes de nouveau interpellé et placé en détention provisoire

James Jacob Kempinski ou Charles Édouard Kabla Schneider sont les deux dernières identités connues d'un "arnacœur" professionnel qui sévit en France et en Europe. Les révélations de France Bleu Provence.

Un homme accusé d'avoir arnaqué plusieurs femmes en se faisant passer pour un riche héritier - et déjà emprisonné dans le Var pour ces motifs - a de nouveau été interpellé il y a quelques jours à Paris, révèle lundi 21 août France Bleu Provence. Il est actuellement en détention provisoire dans l'attente de son procès prévu dans les prochaines semaines.

>> Aurélien A. alias James Jacob Kempinski, arnaqueur professionnel : "Celui-là, il est incroyable"

Aurélien A., âgé de 31 ans et originaire du nord de la France, se fait passer depuis plusieurs années pour un diplomate américain, un avocat fiscaliste de New-York ou un riche héritier du groupe hôtelier suisse Kempinski. Il se fait appeler James Jacob Kempinski ou Charles Édouard Kabla Schneider et vit aux crochets des femmes qu'il arrive à séduire.

La semaine dernière, il est localisé dans l'appartement d'une nouvelle victime Béatrice (prénom d'emprunt) à Paris. Il est alors interpellé par la police du 8e arrondissement. Le trentenaire est en possession d'un sac à dos lors de son arrestation : un sac à dos contenant un exemplaire du New York Times, des magazines scientifiques et les faire-part de son mariage prévu avec une précédente victime. Dans ce sac il y a aussi des cartes bancaires volées, plusieurs téléphones et ordinateurs portables.

Paris, Bruxelles, Fréjus, un arnaqueur voyageur

D'après plusieurs sources policières contactées par France Bleu Provence, l'individu explique lors de sa garde à vue s'être inventé une nouvelle vie pour échapper à ses véritables parents qui le maltraitaient. Il raconte que ces fausses identités lui permettent de séduire les femmes pour se faire héberger quelques jours ou quelques mois. Les histoires d'amour entamées n'ont pas pour but de durer. Il sait d’avance qu’il disparaîtra du jour au lendemain sans prévenir. Le trentenaire se présente aux policiers comme un développeur informatique qui crée des applications pour le compte de particuliers et affirme se faire payer en cryptomonnaie.

Avant son interpellation, l'homme soupçonné d'avoir arnaqué plusieurs femmes est entré en contact avec Mary (prénom d'emprunt), une businesswoman installée à Amsterdam. Ils se rencontrent au printemps dernier à Bruxelles via une application. "À la fin de mon séjour à Bruxelles, il vient s’installer chez moi. Il m’explique qu’il s’est fait voler ses papiers et sa carte bleue. Je lui achète donc tout ce dont il a besoin et je paye tout le reste", confie-t-elle à France Bleu Provence. Il la demande en mariage très vite avant de disparaître dans la nature, en juillet, avec ses moyens de paiement et matériel informatique. "Pour lui, j’ai dépensé plusieurs milliers d’euros. Il avait un discours très convaincant auquel j’ai cru malgré les mises en garde de mes amis".

"Des incohérences... j'ai eu la puce à l'oreille"

Finalement, elle entame des recherches sur l'individu et tombe alors sur l'article de France Bleu Provence, daté de juillet 2021, qui raconte l'histoire du suspect, son arrestation en 2019 à Fréjus et les arnaques dont il est accusé. "Tout correspond, explique Mary, mon histoire est presque la même que celle de la jeune femme de Lyon". Mary porte donc plainte pour vol et utilisation frauduleuse de ses cartes bancaires.

Une autre plainte est également déposée mi-août par Maud (prénom d'emprunt) à Fréjus d'où la jeune femme est originaire. La plaignante qui vit à Nîmes - et qui s'est confiée à France Bleu Provence - note plusieurs maladresses lors de sa relation avec lui, "dans sa façon de parler et de se comporter. Il y avait aussi des incohérences dans ce qu’il me racontait. J’ai donc eu la puce à l’oreille".

Ces faits ne sont pas les seuls qui lui sont reprochés. Courant 2024, le trentenaire - recherché pour escroquerie - devra aussi s’expliquer devant le tribunal de Lyon. Il fait également l’objet d’un signalement en Belgique. Poursuivi par les autorités belges pour de nombreuses infractions (vol, recel, escroquerie, usurpation…) il n’a pas respecté les obligations de sa liberté conditionnelle.