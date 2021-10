Un homme abattu par la police dans les Hauts-de-Seine après avoir menacé les agents avec un couteau

Un homme a été abattu vendredi 22 octobre en fin d'après-midi par des policiers à Colombes (Haut-de-Seine), après les avoir menacés avec un couteau lors d'un contrôle routier, a appris franceinfo de source policière. Il est ensuite décédé des suites de ses blessures. Les policiers n'ont pas été blessé lors de cette intervention.

Inconnu des service de renseignement parisien

Lors de ce contrôle routier, vers 18h20, l'assaillant a menacé les policiers avec un couteau en criant "Allah Akbar". Les policiers ont alors ouvert le feu. Cet individu était inconnu de la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP), indique une source policière à franceinfo. Il était en revanche connu pour des faits de droit commun. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Une autre enquête a également été ouverte auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

"Je salue le sang-froid des policiers de Colombes qui ont neutralisé un homme les menaçant avec un couteau", a salué sur Twitter dans la soirée le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Plus que jamais, nous devons rester vigilants et plus que jamais, les forces de l'ordre sont en première ligne."