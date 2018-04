Un garçon de sept ans a été réanimé après un arrêt cardiaque chez le dentiste, en Haute-Savoie

Un garçon de sept ans a fait un arrêt cardiaque mercredi matin alors qu'il était soigné chez son dentiste, à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie). Il a pu être réanimé.

Un banal problème de dent qui aurait pu se terminer en cauchemar : mercredi matin, à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, un enfant de sept ans a fait un arrêt cardiaque alors qu'il était soigné chez son dentiste, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Il a pu être rapidement réanimé par le praticien et une jeune femme.

"Elle lui a certainement sauvé la vie"

Peu de temps après l’anesthésie locale, le garçon a fait un choc anaphylactique, une réaction qui serait due à une allergie à l’un des produits. En arrêt cardiaque, il est immédiatement pris en charge par le praticien et par une jeune femme, étudiante en secrétariat médical, qui travaille dans le cabinet dentaire, et qui est par ailleurs jeune sapeur-pompier volontaire. Ils pratiquent un long massage cardiaque et réussissent à réanimer le garçon, qui sera finalement évacué par hélicoptère sur l’hôpital de Grenoble.

Le garçon est hors de danger d'après les secours. L’attitude et le réflexe de la jeune sapeur-pompier ont été salués par sa hiérarchie. "Elle lui a très certainement sauvé la vie", a indiqué le service départemental de secours et d’incendie de la Haute-Savoie.