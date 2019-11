Un étudiant de l'université de Lyon entre la vie et la mort après s'être immolé par le feu

L'étudiant a voulu mettre fin à ses jours. Selon le syndicat Solidaires étudiant-e-s, la victime était "en grande précarité".

Un étudiant de l'Université de Lyon 2, âgé de 22 ans, s'est immolé en pleine rue vendredi 8 novembre dans l'après-midi à Lyon, devant le bâtiment du Crous. Il est très gravement blessé. L'étudiant "a voulu mettre fin à ses jours", écrit l'université. Dans un communiqué, le syndicat Solidaires étudiant-e-s indique qu'il est "entre la vie et la mort" après ce geste désespéré alors qu'il se trouve "en grande précarité financière, privé de bourse".

Un message avant de passer à l'acte

"Nous n'avons pas suffisamment de mots pour crier notre douleur et notre tristesse. Notre dégoût, aussi, à l'égard de ces institutions qui l'ont poussé à l'irréparable", écrit Solidaires étudiant-e-s. Un geste, selon eux, "profondément politique mais aussi et surtout un geste de lutte contre un système fascisant et raciste qui broie". Selon la fédération, le jeune homme était originaire de Saint-Étienne et il était l'un des secrétaires fédéraux de Solidaires étudiant-e-s.



Le syndicat évoque un texte laissé par le jeune homme avant de s'immoler. Dans ce message posté sur Facebook, la victime y écrit : "J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'UE de m'avoir tué, en créant des incertitudes sur l'avenir de tous, j'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires". L'étudiant évoque aussi les revendications de la fédération de syndicats. L'université Lyon 2 va mettre en place une cellule psychologique.

Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet ou si vous êtes confronté au suicide d'un membre de votre entourage, il existe des services d'écoute anonymes. La ligne Suicide écoute est joignable 24h/24 et 7j/7 au 01 45 39 40 00. D'autres informations sont également disponibles sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.