Un collégien de 15 ans entre la vie et la mort après avoir été tabassé à la sortie de son établissement à Viry-Châtillon

Un collégien de 15 ans est entre la vie et la mort après avoir été violemment agressé devant son établissement, à Viry-Châtillon (Essonne), jeudi 4 avril, a appris franceinfo du parquet d’Évry-Courcouronnes, confirmant une information du Parisien.

Les faits se sont déroulés devant le collège des Sablons. "Les agresseurs ont pris la fuite" et aucune interpellation n'avait eu lieu jeudi soir, explique le procureur, Grégoire Dulin, à franceinfo. Une source policière précise à France Télévisions que "trois agresseurs présumés sont recherchés et non identifiés". Selon cette même source, la victime est hospitalisée à Paris et son pronostic vital est engagé.

L'adolescent tabassé "sortait du collège, il s’agit d’un élève en classe de 3e", a précisé le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, cité par Le Parisien.

"Les premiers éléments laissent penser à une prémiditation", explique le procureur, et une enquête judiciaire a été ouverte pour "tentative d’assassinat" et "violences volontaires en réunion aux abords d’un établissement scolaire". La victime n'était, selon lui, pas connue de la justice.