Un accident de car fait au moins deux morts et sept blessés graves à Porté-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales

Un accident de car a fait au moins deux morts et sept blessés "en urgence absolue", au niveau de Porté-Puymorens, une station de ski située à deux heures de route de Toulouse et Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, a annoncé la préfecture dimanche 30 novembre, confirmant une information de L'Indépendant. Sept blessés en urgence relative sont aussi à déplorer. Ils ont été évacués vers les centres hospitaliers les plus proches, précise la préfecture, ajoutant qu'une cellule psychologique a été activée pour soutenir les victimes et leurs familles.

L'accident s'est produit vers 17 heures sur la RN 320, une route montagneuse entre les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, l'Andorre et l'Espagne. Ce bus qui arrivait d'Espagne et qui transportait 47 personnes, dont le chauffeur, a heurté la paroi d'une falaise.

Plus d'une centaine de pompiers engagés

"Le bilan est susceptible d'évoluer", a précisé la préfecture à l'AFP. Le maire de la commune, Jean-Philippe Augé, a confirmé auprès de L'Indépendant "un accident très grave".

Le plan blanc a été activé et et des renforts ont été demandés à l'Ariège, l'Aude et la principauté d'Andorre. Environ 120 pompiers sont engagés, auxquels il faut ajouter 18 gendarmes. Les secours au sol sont appuyés par cinq hélicoptères qui effectuent des rotations pour transporter les victimes. La route nationale 320 est actuellement coupée dans les deux sens, sur une quinzaine de kilomètres entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Des déviations ont été mises en place.