Tuerie du musée juif de Bruxelles : Mehdi Nemmouche condamné à la prison à perpétuité

Le jihadiste français a été reconnu coupable de quatre "assassinats terroristes" commis en mai 2014 dans la capitale belge.

La cour d’assises de Bruxelles (Belgique) a condamné, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mars, le jihadiste français Mehdi Nemmouche à la réclusion à perpétuité pour le quadruple assassinat à caractère terroriste commis le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique. Son co-accusé Nacer Bendrer, un délinquant marseillais coupable de lui avoir fourni les armes, a écopé d'une peine de 15 ans de réclusion.

Leurs peines sont assorties d'"une mise à disposition" à la justice pour une durée de 15 ans pour Nemmouche et de 5 ans pour Bendrer. Cette mesure permet une surveillance judiciaire au-delà de la peine principale.

Les familles des victimes et des survivants des attentats ont exprimé leur soulagement à l'issue d'un procès qui a duré deux mois, marqué par les déclarations polémiques des avocats de Nemmouche, que les familles ont dénoncé comme étant des théories complotistes.

Mehdi Nemmouche a aussi été mis en examen en 2017 à Paris pour l'enlèvement et la séquestration en Syrie par l'organisation de l'Etat islamique de quatre journalistes français (Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres) entre juin 2013 et avril 2014.