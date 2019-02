Procès Nemmouche : ses ex-otages décrivent un homme "fasciné par Mohamed Merah"

Le face-à-face a duré trois heures entre Nicolas Hénin, Didier François, ex-otages de Daesh en Syrie, et Mehdi Nemmouche, accusé d'être l'auteur de l'attaque du musée juif de Bruxelles (Belgique) en mai 2014, et que les deux journalistes ont reconnus comme ayant été leur geôlier en Syrie. "Dès les premières secondes, lorsque Mehdi Nemmouche est entré dans le box, on a vu que les deux ex-otages l'avaient reconnu", raconte Nathalie Perez en duplex de Bruxelles, où se déroule le procès.

"Son rêve, c'était de tuer des enfants juifs"

"Ils l'ont confirmé, fermement. 'C'est cet homme, ont-ils dit, qui a été notre geôlier, notre tortionnaire'. Ils ont ensuite évoqué longuement l'aspect psychologique de Mehdi Nemmouche. 'C'était un homme particulièrement zélé dans sa mission, ont-ils dit. 'Il était pervers, il était fasciné par Mohamed Merah. Son rêve, c’était de tuer des enfants juifs, c’était obsessionnel', diront-ils", rapporte la journaliste.

