Nicolas Hénin et Didier François confrontés à leur geôlier en Syrie Mehdi Nemmouche

Ils l’ont tous deux reconnu et de manière formelle. Nicolas Hénin et Didier François, ex-otages de l'État islamique en Syrie, ont été confrontés à Mehdi Nemmouche lors de son procès à Bruxelles, jeudi 7 février, rapporte la journaliste de France 3 Nathalie Perez. "C’est bien cet homme ici présent qui a été mon geôlier et mon tortionnaire en Syrie", déclare Nicolas Hénin. "Il était particulièrement cruel et sadique", ajoute Didier François.

Des violences physiques et psychologiques

Pendant deux heures, les deux journalistes ont fait le récit glaçant des violences physiques et psychologiques qu’ils ont subies de la part de Mehdi Nemmouche. Tout comme Mohammed Merah qu’il vénère, "il ne rêvait que d’une chose, tuer des enfants juifs", témoignent les journalistes. De toute la matinée, Mehdi Nemmouche ne prononcera pas un mot.

