Mehdi Nemmouche : procès de l’attentat terroriste du musée juif de Bruxelles

À Bruxelles (Belgique), quatre années d’enquête ont abouti à un procès d’assises très symbolique. Kalachnikov et armes de poing font partie des pièces à conviction exposées. Pour la première fois, un djihadiste se revendiquant de l’État islamique est jugé pour un attentat commis sur le sol européen. Dans le box des accusés, Mehdi Nemmouche et un présumé complice encourent la réclusion criminelle à perpétuité. La conservatrice du musée juif de Bruxelles assiste à cette première audience. Elle a été témoin de la tuerie.

Les avocats de Mehdi Nemmouche plaident l’innocence

Le 24 mai 2014, un homme pénètre dans le hall du musée. La vidéo surveillance filme le massacre. Quatre personnes sont exécutées de sang-froid en deux minutes. Six jours plus tard, Mehdi Nemmouche est appréhendé à Marseille (Bouches-du-Rhône), en possession d’armes et d’une casquette identique à celle du tueur. Mehdi Nemmouche est un délinquant roubaisien (Nord) radicalisé et passé par les rangs de Daech en Syrie. Ses avocats plaideront pourtant l’innocence de leur client.