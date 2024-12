Trois jeunes mis en examen et placés en détention provisoire en Savoie pour séquestration, actes de torture et barbarie

Trois jeunes hommes, âgés de 17 et 18 ans, ont été mis en examen le 27 novembre dernier pour "séquestration, acte de torture et de barbarie", a appris mercredi 4 décembre France Bleu Pays de Savoie de source judiciaire, confirmant les informations du Dauphiné Libéré.

Les faits se sont déroulés le week-end du 14 novembre dans un appartement du centre-ville de Chambéry en Savoie où la victime, un homme d'une vingtaine d'années, a été séquestré "pendant plusieurs heures", subissant des sévices corporels et sexuels dégradants et humiliants, précise cette même source. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Après avoir été libéré, la victime a été hospitalisée en état de choc et a déposé plainte. Selon les informations de France Bleu Pays de Savoie, "une histoire d'ex-petite amie", de séparation difficile, est à l'origine de ces violences.

Contacté par France Bleu Pays de Savoie, Pierre-Yves Michau, le procureur de la République de Chambéry s'inquiète de l'augmentation de la délinquance des mineurs : "On a aujourd'hui des jeunes capables de violences extrêmes, qui manifestent une forme de détachement, d'absence de conscience de leur propre violence". Les trois mis en examen doivent prochainement être présentés à un juge d'instruction après l'ouverture d'une information judiciaire.