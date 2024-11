Trois hommes séquestrés à Marseille pour une demande de rançon parviennent à s'échapper

Trois hommes d'une vingtaine d'années ont été séquestrés, dans la nuit de vendredi à samedi 16 novembre, dans un appartement de la cité Félix-Pyat, à Marseille, rapporte France Bleu Provence de source policière. Ils ont réussi à s'échapper avant l'intervention de la police. Les auteurs des faits sont toujours recherchés.

Le frère de l'un des trois jeunes a contacté la police, après avoir reçu une demande de rançon sur Snapchat. En utilisant le réseau social, les enquêteurs ont cru localiser la victime entre le 13e et 3e arrondissement de Marseille, mais n'ont rien pu trouver sur place.

Une enquête confiée à la division de la criminalité organisée et de la délinquance spécialisée

La police a ensuite reçu un second appel après l'évasion d'un des trois jeunes hommes séquestrés. Il présentait des marques de ruban adhésif aux poignets et avait été bâillonné. C'est lui qui a indiqué aux enquêteurs que deux autres hommes étaient encore retenus contre leur gré et menacés d'une arme dans un appartement de la cité Félix-Pyat. Mais à leur arrivée sur place, les policiers n'ont retrouvé ni les deux victimes, échappées à leur tour, ni les auteurs qui avaient déjà quitté les lieux. L'enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et de la délinquance spécialisée.