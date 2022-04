Triple homicide à Amiens : les enquêteurs recherchent le témoignage d'un livreur à domicile

La police judiciaire d'Amiens (Somme) lance un appel à témoins après le meurtre de deux femmes et d'un jeune enfant dans un appartement d'Amiens, rapporte France Bleu Picardie vendredi 22 avril. Une enquête pour homicide avait été ouverte par le parquet d'Amiens après la découverte des trois corps, deux femmes âgées de 26 et 25 ans et un garçon de 3 ans, vendredi 15 avril.

Les enquêteurs recherchent un livreur Uber Eats susceptible de fournir des informations. Le 12 avril, soit quatre jours avant la découverte des trois victimes, une commande de repas a été effectuée. La commande a été réglée avec la carte bancaire de l'une des victimes, précise le parquet dans un communiqué. Toute personne qui a des informations à communiquer est priée de contacter la police judiciaire au 03 20 30 37 25.

Le conjoint, principal suspect

Le conjoint de l'une des victimes, qui est aussi le père de l'enfant, n'a toujours pas pu être entendu. Il avait été hospitalisé après avoir eu un accident de la route, une collision avec un poids lourd. Selon le parquet, les circonstances de l'accident montrent "qu'il a probablement tenté de mettre fin ses jours". Les lésions graves constatées sur lui indiquent "qu'il a sans doute tenté de se suicider par d'autres moyens quelques heures plus tôt", précisait le procureur le 16 avril. "Compte tenu de ces différents éléments, les soupçons convergent vers cet individu."

Âgé de 48 ans, l'homme n'a jamais été condamné pour des faits de violences mais est déjà connu pour des délits routiers et des faits de travail dissimulé, escroquerie et faux en écriture privée. "Il n'y a aucune trace de plainte ou de signalement pour violences conjugales sur sa compagne", indiquait le parquet.